Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. Şuanda şefler tarafından tadım yapılıyor. Peki ilk turu kimler kazandı? Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye 2. haftasında ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 2. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 7 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı?

29 AĞUSTOS HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi tavuklu pilavı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

Danilo Şef'in seçtiği 2 isim:

- Serpilay

- Yağız

Mehmet Şef'in seçtiği 3 isim:

- Metin

- Kıvanç

- Gamze

Somer Şef'in seçtiği 2 isim:

- Fatmanur

- Melih

MASTERCHEF EN İYİ TAVUKLU NOHUTLU PİLAVI HANGİ 2 İSİM YAPTI?

Şimdi tadım yapılıyor. Birazdan en iyi 2 isim açıklanacak. En iyi 2 isim mavi takım kaptanlığı için tekrardan bir oyun oynayacak.

Şeflerin seçtiği 2 kişi:

- Melih

- Metin

Melih ve Metin birazdan kaptanlık düellosuna çıkacak.