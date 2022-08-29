Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı?

Gündem Haberleri

Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. Şuanda şefler tarafından tadım yapılıyor. Peki ilk turu kimler kazandı? Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye 2. haftasında ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 2. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 7 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı?

29 AĞUSTOS HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi tavuklu pilavı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı?

Danilo Şef'in seçtiği 2 isim:

  • - Serpilay
  • - Yağız

Mehmet Şef'in seçtiği 3 isim:

  • - Metin
  • - Kıvanç
  • - Gamze

Somer Şef'in seçtiği 2 isim:

  • - Fatmanur
  • - Melih

MASTERCHEF EN İYİ TAVUKLU NOHUTLU PİLAVI HANGİ 2 İSİM YAPTI?

Şimdi tadım yapılıyor. Birazdan en iyi 2 isim açıklanacak. En iyi 2 isim mavi takım kaptanlığı için tekrardan bir oyun oynayacak.

Masterchef 29 Ağustos ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi tavuklu pilavı kimler yaptı?

Şeflerin seçtiği 2 kişi:

- Melih

- Metin

Melih ve Metin birazdan kaptanlık düellosuna çıkacak.

Masterchef Görkem kimdir 2022? Masterchef Şerafettin Görkem Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Görkem ana kadroya girdi mi?Masterchef Görkem kimdir 2022? Masterchef Şerafettin Görkem Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Görkem ana kadroya girdi mi? Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şeyma mı? Fatmanur mu? Kaan mı?Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos Pazar Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şeyma mı? Fatmanur mu? Kaan mı?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title