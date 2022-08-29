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Masterchef 29 Ağustos bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

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Masterchef 29 Ağustos bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

Masterchef'te bugün sezonun 2. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Metin, kırmızı takım kaptanlığına Kıvanç'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 29 Ağustos Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 29 Ağustos bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Metin olurken kırmızı takım kaptanı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF 2. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU

Masterchef 29 Ağustos bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?Mavi takım

Mavi Takım Kadrosu:

- Metin

- Melih

- Büşra

- Yağız

- Onur

- Görkem

- Serpilay

- Dilan

- Burak

Masterchef 29 Ağustos bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?Kırmızı takım

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Kıvanç

- Çağatay

- Gamze

- Tayfun

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

- Burak Kaya

Masterchef Metin kimdir? Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin ana kadroya girdi mi?Masterchef Metin kimdir? Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin ana kadroya girdi mi? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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