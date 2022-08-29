Masterchef 29 Ağustos bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

Masterchef'te bugün sezonun 2. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Metin, kırmızı takım kaptanlığına Kıvanç'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 29 Ağustos Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...