Masterchef 25 bin TL ödülü kim kazandı? 1 Ekim 2022 Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu ödülü nedir?
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Masterchef'te bugün dokunulmazlık yok, ödülü oyunu var. Ödül oyunu devam ederken izleyiciler, Masterchef 25 bin TL ödülü kim kazandı? 1 Ekim 2022 Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu ödülü nedir? merak etti. İşte detaylar...
Masterchef'te ödül oyunu ödülü ne oldu? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu ödülü kaç para? Ayrıntılar sizlerle...
Ödül 25.000 TL oldu.
Masterchef ödül oyununu Mavi takım kazandı. Şimdi Mavi takım arasında bireysel ödül oyunu oynanacak. Kazanan kişi 25 bin TL'nin sahibi olacak.
Şimdi tadım yapılacak. Mavi takımda 25 bin TL'lik ödülü kim kazanacak birazdan belli olacak.