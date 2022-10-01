Masterchef 25 bin TL ödülü kim kazandı? 1 Ekim 2022 Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu ödülü nedir?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık yok, ödülü oyunu var. Ödül oyunu devam ederken izleyiciler, Masterchef 25 bin TL ödülü kim kazandı? 1 Ekim 2022 Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu ödülü nedir? merak etti. İşte detaylar...