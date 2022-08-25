Masterchef 25 Ağustos (Dış Oyun) günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Türk Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 25 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Türk Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü Türk Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün Türk Mutfağı yapılacak. Peki, Masterchef 25 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Türk Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Serpilay oldu.

Mavi takım yarışmacıları:

- Yağız

- Metin

- Çağatay

- Gamze

- Onur

- Tayfun

- Burak

- Burak Kaya

- Şeyma

Kırmızı takım yarışmacıları:

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

MASTERCHEF 25 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Türk Mutfağı oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 25 Ağustos menüsü (Dış Oyun Özel Menü):