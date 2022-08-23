Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 23 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İç Anadolu Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün İç Anadolu Mutfağı yapılacak. Peki, Masterchef 23 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İç Anadolu Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Serpilay oldu.

Mavi takım yarışmacıları:

- Yağız

- Metin

- Çağatay

- Gamze

- Onur

- Tayfun

- Burak

- Burak Kaya

- Şeyma

Kırmızı takım yarışmacıları:

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

MASTERCHEF 23 AĞUSTOS SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu. Toplamda 6 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 23 Ağustos menüsü:

- Bamya Çorbası

- Ankara Tava

- Batırık

- Horozlu Keşkek

- Elma Dolması

- Nevzine tatlısı