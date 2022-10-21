Masterchef 21 Ekim dış oyunu kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Bugün Masterchef Manisa'da dış oyun oynandı. 21 Ekim Cuma günü bugün Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 21 Ekim Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Ekim Cuma Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dış oyunu kim kazandı? merak edilen konular arasında geliyor. MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Ekim 2022 Cuma Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF BUGÜNKÜ DIŞ OYUN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bugünkü dış oyun Manisa Akhisar'da çekildi.

MASTERCHEF 21 EKİM CUMA DIŞ OYUN GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda 5 farklı yemeğin yapılmasını istedi. Günün menüsündeki yemekler şu şekilde. Günün menüsündeki yemekler aşağıdaki gibidir.

Manisa Akhisar Menüsü:

- Zeytin Soslu Göce Çorbası

- Domat Zeytinli Salata

- Pirinçli Etli Karnıyarık

- Zeytinyağlı Ispanaklı Pirinç Pilavı

- Zerde

21 EKİM MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

21 EKİM MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?

21 Ekim Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde: