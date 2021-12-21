Günün menüsü unlu mamüller oldu. Masterchef'te bugün unlu mamüller yapılacak. Peki, Masterchef 21 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Unlu mamüller menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Dilara oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Burcu oldu.

Mavi takım yarışmacıları:

Dilara

Tahsin

Mert

Eren

Kırmızı takım yarışmacıları:

Burcu

Sergen

Hasan

MASTERCHEF 21 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü unlu mamüller oldu. Toplamda 7 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

- Açma

- Dereotlu Poğaça

- Simit

- Acı Badem Kurabiyesi

- Çatal

- Kruvasan

- Ay Çöreği

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