Masterchef 21 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Unlu mamüller menüsünde neler var?
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Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 21 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Unlu mamüller menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...
Günün menüsü unlu mamüller oldu. Masterchef'te bugün unlu mamüller yapılacak. Peki, Masterchef 21 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Unlu mamüller menüsünde neler var? İşte bilgiler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Bu haftanın mavi takım kaptanı Dilara oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Burcu oldu.
Mavi takım yarışmacıları:
- Dilara
- Tahsin
- Mert
- Eren
Kırmızı takım yarışmacıları:
- Burcu
- Sergen
- Hasan
MASTERCHEF 21 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Günün menüsü unlu mamüller oldu. Toplamda 7 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:
- Açma
- Dereotlu Poğaça
- Simit
- Acı Badem Kurabiyesi
- Çatal
- Kruvasan
- Ay Çöreği
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