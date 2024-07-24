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Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 24 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI

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Masterchef 2024 programının yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 24 Temmuz tarihindeki yeni bölümün tanıtımı merakla bekleniyordu ve nihayet yayınlandı. Yemek severler, programın yeni bölümünü merakla bekliyor.

TV8' de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

MASTERCHEF 2024 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 14 Temmuz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 24 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI

2024 MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 24 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI

MASTERCHEF 24 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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