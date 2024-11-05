Masterchef 2024 Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Ne?

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MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Eray Masterchef 20 Aralık eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Bu sonuçla Masterchef Türkiye yarışmasında Eray 5. oldu.

25 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 25 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

MASTERCHEF ERAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Eray Aksungur 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Eray Masterchef 2020'de 5. olmuştur.