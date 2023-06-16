MasterChef All Star 2023 yarışmacı kadrosu belli oluyor! TV8'de MasterChef All Star ana kadro rekabeti başladı. Masterchef şampiyonları 2023'te kıyasıya yarışacak. Peki, Masterchef 2023 yarışmacıları kimler? Masterchef 2023 ne zaman başlıyor? Masterchef 2023 şampiyonu kim? Masterchef 2023 kadrosu! Masterchef 2023 all star kadrosu! Masterchef 2023 jürileri!

Tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef bu sene MasterChef All Star 2023 ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Masterchef 2023 yarışmacıları kimler? Masterchef 2023 ne zaman başlıyor? Masterchef 2023 şampiyonu kim? Masterchef 2023 kadrosu! Masterchef 2023 all star kadrosu! Masterchef 2023 jürileri!

MASTERCHEF 2023 ALL STAR YARIŞMACILARI

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur,

Kıvanç Karadeniz,

Hasan Biltekin,

Fatma Nur Uçar,

Ayaz Geçer,

Tolga Şener,

Cemre Uyanık,

Alican Sabunsoy,

Mustafa Aydın,

Esra Tokelli,

Dilara Başaran,

Rıfat Yurttaş,

Suna Aydın,

Kerem Giritlioğlu,

Tahsin Küçük,

Ebru Has,

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır,

Faruk Batuhan Öner,

Gülşah Suna,

Duygu Acarsoy Atun,

Pelin Zaman

MASTERCHEF 2023 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef All Star 14 Haziran akşamı saat 20.00'de başladı.

YILLARA GÖRE MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022