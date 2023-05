Masterchef 2023 ne zaman? Masterchef yeni sezon ne zaman, hangi ayda başlayacak? Masterchef Türkiye yeni sezon All Star mı, yarışmacıları belli mi?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 ne zaman? Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef Türkiye yeni sezon hangi ayda başlar?

MASTERCHEF 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masterchef 2023'ün ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Resmi açıklama ve fragman da gelmedi. Fakat her sene Masterchef genellikle Haziran veya Temmuz aylarında başlamaktadır. Örneğin geçen sene Masterchef yeni sezonu 1 Temmuz 2022 tarihinde başlamıştı. Aynı şekilde bu yıl da Haziran'ın son haftası veya Temmuz'un ilk haftası başlaması bekleniyor.

MASTERCHEF BU SEZON ALL STAR MI, YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

Masterchef 2023'ün All Star olması bekleniyor. Masterchef 2022 finalinde gelecek sezon All Star olacağı söylenmişti. Fakat konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Büyük ihtimalle bu sezon Masterchef eski yarışmacılarla All Star formatında yapılacak. Yeni sezon All Star'da Serhat ve Barbaros gibi eski yarışmacıların da olacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya (2018-)

Somer Sivrioğlu (2018-)

Danilo Zanna (2019-)

MASTERCHEF ESKİ JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLER?