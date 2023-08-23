Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 23 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 23 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?
Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:
- Tahsin
- Ayaz
- Hasan
- Tolga
- Azize
- Barbaros
- Dilara
- Çağatay
- Gamze
- Alican
Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında Eton Mess yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.
Şeflerin seçtiği en iyi isimler:
- Dilara
- Alican
- Tahsin
Gecenin sıralaması şu şekilde:
- Üçüncü isim : Dilara
- İkinci isim : Tahsin
- Birinci isim : Alican
Dokunulmazlığı kazanan isim Alican oldu. Alican haftanın 3. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi.
Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : ALİCAN