Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 16 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 16 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA BU HAFTA KİMLER VAR?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Azize

- Sergen

- Dilara

- Tanya

- Barbaros

- Sefa

- Gamze

- Esra

- Rıfat

- Alican

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 2. takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 16 AĞUSTOS MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında güzel yemekler yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

Şeflerin seçtiği en iyi isimler:

- Alican

- Barbaros

- Azize

Gecenin sıralaması şu şekilde:

Üçüncü isim : Alican

Alican İkinci isim :

Birinci isim :

Dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : BARBAROS