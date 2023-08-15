Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ağustos Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 15 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 15 Ağustos Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA BU HAFTA KİMLER VAR?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Azize

- Sergen

- Dilara

- Tanya

- Barbaros

- Sefa

- Gamze

- Esra

- Rıfat

- Alican

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 15 AĞUSTOS MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında domatesten yemekler yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

Şeflerin seçtiği en iyi isimler:

- Sergen

- Barbaros

- Gamze

- Dilara

Gecenin sıralaması şu şekilde:

Dördüncü isim : Gamze

Gamze Üçüncü isim : Dilara

Dilara İkinci isim : Sergen

Sergen Birinci isim : Barbaros

Dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : BARBAROS