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Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 5. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 3 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavitakımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Esra

- Sergen

- Dilara

- Ayaz

- Alican

- Sefa

- Azize

- Çağatay

- Berker

- Rıfat

Bugünkü haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında sıfır atıktan yemekler yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak. Şefler en iyi 4 tabağı seçti.

En iyi 4 isim:

  • - Dilara
  • - Sergen
  • - Azize
  • - Berker

Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Gecenin sıralaması şöyle:

  • En iyi 4. tabak : Sergen
  • En iyi 3. tabak : Berker
  • En iyi 2. tabak : Dilara
  • En iyi tabak : Azize

Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : AZİZE

Azize bugünkü bireysel dokunulmazlığı kazanıyor. Birazdan haftanın 5. eleme adayını belirleyecek.

Azize 5. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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