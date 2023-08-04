Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 5. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 3 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 3 Ağustos Perşembe Masterchef Mavitakımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Esra

- Sergen

- Dilara

- Ayaz

- Alican

- Sefa

- Azize

- Çağatay

- Berker

- Rıfat

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 3 AĞUSTOS MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında sıfır atıktan yemekler yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak. Şefler en iyi 4 tabağı seçti.

En iyi 4 isim:

- Dilara

- Sergen

- Azize

- Berker

Gecenin sıralaması şöyle:

En iyi 4. tabak : Sergen

En iyi 3. tabak : Berker

En iyi 2. tabak : Dilara

En iyi tabak : Azize

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : AZİZE

Azize bugünkü bireysel dokunulmazlığı kazanıyor. Birazdan haftanın 5. eleme adayını belirleyecek.

Azize 5. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi.