Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 25 Temmuz Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 25 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 25 Temmuz Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?
Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:
- Batuhan
- Eray
- Dilara
- Azize
- Tanya
- Suna
- Tolga
- Gamze
- Barış
- Rıfat
Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynanacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.
En iyi 3 isim:
- - Tanya
- - Suna
- - Dilara
Gecenin sıralaması şöyle:
- En iyi 3. tabak : Tanya
- En iyi 2. tabak : Suna
- En iyi tabak : Dilara
Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : Dilara
Masterchef 3. haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı Dilara oldu.
Dilara haftanın ilk eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Haftanın 1. eleme adayı Rıfat oldu. 2. eleme adayı ise Tolga oldu.