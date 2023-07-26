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Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 25 Temmuz Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 25 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 25 Temmuz Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Batuhan

- Eray

- Dilara

- Azize

- Tanya

- Suna

- Tolga

- Gamze

- Barış

- Rıfat

Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynanacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

En iyi 3 isim:

  • - Tanya
  • - Suna
  • - Dilara

Gecenin sıralaması şöyle:

  • En iyi 3. tabak : Tanya
  • En iyi 2. tabak : Suna
  • En iyi tabak : Dilara

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : Dilara

Masterchef 3. haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı Dilara oldu.

Dilara haftanın ilk eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Haftanın 1. eleme adayı Rıfat oldu. 2. eleme adayı ise Tolga oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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