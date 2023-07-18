Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 18 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 18 Temmuz Salı Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Eda

- Çağatay

- Burcu

- Sergen

- Ayaz

- Esra

- Suna

- Mert

- Sefa

- Rıfat

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 18 TEMMUZ MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynanacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

En iyi 4 isim:

- Eda

- Ayaz

- Burcu

- Çağatay

Gecenin sıralaması şöyle:

En iyi 4. tabak : Ayaz

Ayaz En iyi 3. tabak : Çağatay

Çağatay En iyi 2. tabak : Eda

Eda En iyi tabak : Burcu

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : Burcu

Masterchef 2. haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı Burcu oldu.

Burcu haftanın ilk eleme adayı olarak Ayaz'ın ismini söyledi. Haftanın 1. eleme adayı Ayaz oldu.