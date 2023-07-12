Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 12 Temmuz Çarşamba Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmazlığı alacak. Peki, Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 12 Temmuz ÇarşambaMasterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Sergen

- Tahsin

- Gamze

- Esra

- Mert

- Sefa

- Tanya

- Ayaz

- Güzide

- Suna

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 2. takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 12 TEMMUZ MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında şefler Mortadelle yemeğinin yapılmasını istedi.

En iyi 2 isim:

- Ayaz

- Sergen

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : SERGEN

Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu.

Sergen haftanın 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi.