Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ağustos Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?
Gündem Haberleri
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 5. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 5. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 24 Ağustos Perşembe Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?
Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:
- Sergen
- Suna
- Barış
- Kıvanç
- Eda
- Tanya
- Eray
- Sefa
- Batuhan
- Esra
Bugünkü haftanın 3. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında sıfır atıktan yemekler yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.
Şeflerin seçtiği en iyi isimler:
- Sergen
- Suna
- Tanya
- Esra
- Kıvanç
Gecenin sıralaması şu şekilde:
- Beşinci isim : Kıvanç
- Dördüncü isim : Sergen
- Üçüncü isim : Tanya
- İkinci isim : Suna
- Birinci isim : Esra
Dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.
Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : ESRA