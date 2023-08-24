Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ağustos Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 5. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 5. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 24 Ağustos Perşembe Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA BU HAFTA KİMLER VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Sergen

- Suna

- Barış

- Kıvanç

- Eda

- Tanya

- Eray

- Sefa

- Batuhan

- Esra

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 3. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında sıfır atıktan yemekler yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

Şeflerin seçtiği en iyi isimler:

- Sergen

- Suna

- Tanya

- Esra

- Kıvanç

Gecenin sıralaması şu şekilde:

Beşinci isim : Kıvanç

Kıvanç Dördüncü isim : Sergen

Sergen Üçüncü isim : Tanya

Tanya İkinci isim : Suna

Suna Birinci isim : Esra

Dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : ESRA