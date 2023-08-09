Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, Eray mı Mert mi? 9 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 9 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 9 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?
Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:
- Barbaros
- Eray
- Tanya
- Sefa
- Esra
- Batuhan
- Çağatay
- Barış
- Eda
- Mert
Bugünkü haftanın 2. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında kuzu pirzola ve tarhun ürünlerinden yemekler yapıldı. En iyi tabaklar açıklandı.
En iyi isimler şöyle:
- Mert
- Eray
- Tanya
Sıralama şu şekilde:
En iyi 3. isim : Tanya
En iyi 2. isim : Mert
En iyi isim : Eray
Dokunulmazlığı kazanan isim : ERAY
Bugünkü bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı. Eray birazdan haftanın 3. eleme adayını söyleyecek.