Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, Eray mı Mert mi? 9 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 9 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 9 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Barbaros

- Eray

- Tanya

- Sefa

- Esra

- Batuhan

- Çağatay

- Barış

- Eda

- Mert

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 2. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 9 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında kuzu pirzola ve tarhun ürünlerinden yemekler yapıldı. En iyi tabaklar açıklandı.

En iyi isimler şöyle:

- Mert

- Eray

- Tanya

Sıralama şu şekilde:

En iyi 3. isim : Tanya

En iyi 2. isim : Mert

En iyi isim : Eray

Dokunulmazlığı kazanan isim : ERAY

Bugünkü bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı. Eray birazdan haftanın 3. eleme adayını söyleyecek.