Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 8 Ağustos Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Barbaros

- Eray

- Tanya

- Sefa

- Esra

- Batuhan

- Çağatay

- Barış

- Eda

- Mert

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 8 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında kağıtta levrek yemeği yapıldı. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

Şefler sadece tek bir ismin tabağını beğendi ve o isim gecenin dokunulmazlığını alan isim oldu.

En iyi isim : Tanya

Dokunulmazlığı kazanan isim : Tanya

Dokunulmazlığı Tanya kazandı.

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : TANYA

Masterchef 5. haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı Tanya oldu. Tanya haftanın 1. eleme adayı olarak Eda'nın ismini söyledi.