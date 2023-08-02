Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 2 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 2 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?
Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:
- Gamze
- Tahsin
- Tanya
- Eray
- Tolga
- Suna
- Barış
- Mert
- Batuhan
- Eda
Bugünkü haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında İmambayıldı yemeği yapılacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.
En iyi 4 isim:
- - Eray
- - Barış
- - Suna
- - Gamze
Gecenin sıralaması şöyle:
- En iyi 4. tabak : Barış
- En iyi 3. tabak : Suna
- En iyi 2. tabak : Eray
- En iyi tabak : Gamze
Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : GAMZE
Bugünkü bireysel dokunulmazlığı Gamze kazandı.
Gamze eleme adayı olarakEray'ın ismini söyledi. Haftanın 3. eleme adayı Eray oldu.