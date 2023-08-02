Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 2 Ağustos Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Gamze

- Tahsin

- Tanya

- Eray

- Tolga

- Suna

- Barış

- Mert

- Batuhan

- Eda

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 2 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında İmambayıldı yemeği yapılacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

En iyi 4 isim:

- Eray

- Barış

- Suna

- Gamze

Gecenin sıralaması şöyle:

En iyi 4. tabak : Barış

Barış En iyi 3. tabak : Suna

Suna En iyi 2. tabak : Eray

Eray En iyi tabak : Gamze

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : GAMZE

Bugünkü bireysel dokunulmazlığı Gamze kazandı.

Gamze eleme adayı olarakEray'ın ismini söyledi. Haftanın 3. eleme adayı Eray oldu.