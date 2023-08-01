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Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 1 Ağustos Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 1 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 1 Ağustos Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Gamze

- Tahsin

- Tanya

- Eray

- Tolga

- Suna

- Barış

- Mert

- Batuhan

- Eda

Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynanacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

En iyi 3 isim:

  • - Gamze
  • - Tahsin
  • - Tolga

Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 1 Ağustos Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Gecenin sıralaması şöyle:

  • En iyi 3. tabak : Gamze
  • En iyi 2. tabak : Tahsin
  • En iyi tabak : Tolga

Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 1 Ağustos Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : TOLGA

Masterchef 4. haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı Tolga oldu. Tolga birazdan haftanın 1. eleme adayını söyleyecek. Tolga 1. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini söyledi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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