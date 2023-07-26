Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi dokunulmaz olacak ve haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Peki, Masterchef 26 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 26 Temmuz Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF BU HAFTA KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Sefa

- Tahsin

- Sergen

- Esra

- Ayaz

- Çağatay

- Büşra

- Mert

- Berker

- Eda

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 2. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 26 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında Eli Böğründe yemeği yapılacak. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

En iyi 3 isim:

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Gecenin sıralaması şöyle:

En iyi 3. tabak : -

En iyi 2. tabak : -

En iyi tabak : -

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : -

Dokunulmazlığı kazanan isim birazdan açıklanacak.