Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En kötü tabağı yapan kişi haftanın 1. eleme adayı olacak. Peki, Masterchef 11 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 1. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 11 Temmuz Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Eray

- Dilara

- Burcu

- Çağatay

- Batuhan

- Büşra

- Rıfat

- Tolga

- Berker

- Eda

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 11 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynanacak. Ürünler baby ahtapot ve börülce oldu. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

En iyi 3 isim:

- Dilara

- Büşra

- Çağatay

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : ÇAĞATAY

Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu.

Çağatay haftanın 1. eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi.