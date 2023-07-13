Masterchef 2023 eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 12 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 12 Temmuz günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 12 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 12 TEMMUZ MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında Mortadelle yemeği yapıldı. Mavi takımda en iyi yemeği Sergen yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Sergen haftanın 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:

- Gamze

- Mert

Haftanın 3. eleme adayı Gamze olmuştu. Oylama sonucunda haftanın 4. eleme adayı ise Mert seçildi.

Haftanın 1. eleme adayı : Batuhan

Haftanın 2. eleme adayı : Berker

Haftanın 3. eleme adayı : Gamze

Haftanın 4. eleme adayı : Mert

Dokunulmazlığı kazanan Sergen haftanın 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi. Oylama sonucu haftanın 4. eleme adayı Mert oldu.