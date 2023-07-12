Masterchef 2023 eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 11 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 11 Temmuz günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 11 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 11 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynanacak. Ürünler baby ahtapot ve börülce oldu. En iyi tabaklar birazdan açıklanacak ve eleme adayları birazdan belli olacak.

Kırmızı takımda en iyi yemeği Çağatay yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Çağatay haftanın 1. eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:

- Batuhan

- Berker

Haftanın 1. eleme aday Batuhan olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak. 2. eleme adayı Büşra veya Berker'den birisi olacak. İkinci eleme adayını kaptan Eray belirleyecek.

Haftanın 1. eleme adayı : Batuhan

Haftanın 2. eleme adayı : Berker

Takım kaptanı Eray haftanın 2. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi.