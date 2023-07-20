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Masterchef 2023 bugün Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 20 Temmuz Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Masterchef 20 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 20 Temmuz Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

Bu hafta Mavi takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Eda

- Çağatay

- Burcu

- Sergen

- Ayaz

- Esra

- Suna

- Mert

- Sefa

- Rıfat

Masterchef 2023 bugün Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 20 Temmuz Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Bugünkü haftanın 3. takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığı oynandı. En iyi tabağa sahip isimler birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

  • - Sergen
  • - Çağatay
  • - Burcu

Masterchef 2023 bugün Mavi takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 20 Temmuz Perşembe Masterchef Mavi takımın birincisi kim oldu?

Gecenin sıralaması şöyle:

3. olan isim : Burcu

2. olan isim : Çağatay

1. olan isim : Sergen

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim : SERGEN

Sergen haftanın 5. eleme adayı olarak Eda'yı söyledi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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