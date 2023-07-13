Masterchef 2023 bugün Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 13 Temmuz Perşembe Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Masterchef 13 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 13 Temmuz Perşembe Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?
Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:
- Eray
- Dilara
- Burcu
- Çağatay
- Batuhan
- Büşra
- Rıfat
- Tolga
- Berker
- Eda
Bugünkü haftanın 3. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında birçok farklı üründen (sıfır atık) yemek yaptı. En iyi tabağa sahip isimler birazdan açıklanacak.
En iyi 3 isim:
- - Çağatay
- - Büşra
- - Burcu
Gecenin sıralaması şöyle:
3. olan isim : Burcu
2. olan isim : Çağatay
1. olan isim : Büşra
Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : BÜŞRA
Büşra 5. eleme adayı olarak Eray'ın ismini söyledi.