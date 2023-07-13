Masterchef 2023 bugün Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 13 Temmuz Perşembe Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapan kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Masterchef 13 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 13 Temmuz Perşembe Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Eray

- Dilara

- Burcu

- Çağatay

- Batuhan

- Büşra

- Rıfat

- Tolga

- Berker

- Eda

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 3. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 13 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında birçok farklı üründen (sıfır atık) yemek yaptı. En iyi tabağa sahip isimler birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Çağatay

- Büşra

- Burcu

Gecenin sıralaması şöyle:

3. olan isim : Burcu

2. olan isim : Çağatay

1. olan isim : Büşra

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim : BÜŞRA

Büşra 5. eleme adayı olarak Eray'ın ismini söyledi.