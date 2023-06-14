Masterchef 2023 All Star yeni sezon yarışmacıları kimlerdir? Masterchef yeni sezonda kimler var? Masterchef All Star jürileri kimler?
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Masterchef 2023 All Star yeni sezonu bugün başlıyor. İzleyiciler All Star yeni sezonda hangi yarışmacıların olacağını merak etti. Peki, Masterchef 2023 All Star yeni sezon yarışmacıları kimlerdir? Masterchef yeni sezonda kimler var? Masterchef All Star jürileri kimler? Masterchef All Star yarışmacıları ve jürileri kimdir? İşte detaylar...
Heyecanla beklenen Masterchef Türkiye All Star yeni sezon bugün yani 14 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Programdaki jüriler ve yeni yarışmacılar merak edildi. Peki, Masterchef 2023 All Star yeni sezon yarışmacıları kimlerdir? Masterchef yeni sezonda kimler var? Masterchef All Star jürileri kimler? Masterchef bu sezon Serhat var mı, yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...
Masterchef Türkiye yeni sezon 1. bölümüyle bugün 14 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak.
Masterchef tanıtım fragmanında yeni jürilerin Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon Somer Şef yerine Yılmaz Şef'in yer alacağı tahmin edilmektedir.
Masterchef All Star 2023 jürileri:
- - Mehmet Yalçınkaya
- - Danilo Zanna
- - Yılmaz Öztürk
Eren Kaşıkçı
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has,
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman
Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023