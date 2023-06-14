Masterchef 2023 All Star yeni sezonu bugün başlıyor. İzleyiciler All Star yeni sezonda hangi yarışmacıların olacağını merak etti. Peki, Masterchef 2023 All Star yeni sezon yarışmacıları kimlerdir? Masterchef yeni sezonda kimler var? Masterchef All Star jürileri kimler? Masterchef All Star yarışmacıları ve jürileri kimdir? İşte detaylar...

Heyecanla beklenen Masterchef Türkiye All Star yeni sezon bugün yani 14 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Programdaki jüriler ve yeni yarışmacılar merak edildi. Peki, Masterchef 2023 All Star yeni sezon yarışmacıları kimlerdir? Masterchef yeni sezonda kimler var? Masterchef All Star jürileri kimler? Masterchef bu sezon Serhat var mı, yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN 2023?

Masterchef Türkiye yeni sezon 1. bölümüyle bugün 14 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak.

MASTERCHEF 2023 SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef tanıtım fragmanında yeni jürilerin Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon Somer Şef yerine Yılmaz Şef'in yer alacağı tahmin edilmektedir.

Masterchef All Star 2023 jürileri:

- Mehmet Yalçınkaya

- Danilo Zanna

- Yılmaz Öztürk

MASTERCHEF 2023 YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Eren Kaşıkçı

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has,

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman