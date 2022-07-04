Masterchef 2022 Zelal Keskin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Zelal Keskin geliyor. Peki, Masterchef 2022 Zelal Keskin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Zelal Keskin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
ZELAL KESKİN KİMDİR?
Zelal Keskin yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katılıyor. Aslen Hakkarili olan yarışmacı bugün jürilere Doleme yemeği yapacak. Zelal Keskin, 4 Temmuz Pazartesi günü Masterchef 1. turda yarışıyor.