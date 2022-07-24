Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Yunus Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YUNUS KARACA KİMDİR?

Yunus Karaca 26 yaşında ve aslen Çorumlu'dur. 2 yıldır İstanbul'da yaşayan Yunus Karaca'nın Emre Karaca isminde bir ikizi vardır. İkiziyle birlikte yarışmaya katılan Yunus Karaca ve ikizi ikisi de 2. tura yükselmiştir. Yunus Karaca bugün 24 Temmuz Pazar günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

MASTERCHEF YUNUS VE EMRE İKİZLER KİMDİR?

Yunus Karaca ve Emre Karaca ikizler Çorumlu'dur. İkiz kardeşlerden birisi geçtiğimiz yıl da yarışmacı olmuştu. Ek olarak ikizler, 2016 yılında En Benzer İkizler yarışmasında ikinci olmuşlardı. Ayrıca 2017 senesinde Bolu'da tertip edilen İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri yarışmasında da ikincilik elde etmişlerdi. İkizlerin babasının adı Muammer Karaca'dır.