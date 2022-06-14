Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman başlıyor? Masterchef Türkiye 2022 sezonu hangi gün başlayacak, açıklandı mı, belli oldu mu?

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2022 MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef başvuruları için 2 yöntem bulunmaktadır. İlki Whatsapp hattı üzerinden videolu başvuru ve diğeri de web sitesi üzerinden videolu başvurudur. Whatsapp hattı üzerinden başvuru yapmak için öncelikle aşağıda paylaşacağımı numarayı rehberinize ekleyin. Ardından Whatsapp'a videonuzu gönderebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise web sitesi üzerinden videolu başvuru yapmaktır.

Masterchef 2021 finali 14 Ocak Cuma günü yapılmıştı. Masterchef 2022 yarışmasının başlama tarihi henüz açıklanmadı. Survivor Türkiye'nin bitmesinin ardından Masterchef başlayacak.

Arif Gür'ün haberine göre Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da hemen gündeme düştü.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BELLİ OLDU MU?

2022 Masterchef Türkiye'nin tanıtım fragmanı yayınlandı fakat tarihi henüz belli olmadı. Masterchef'in yaz aylarında ekrana gelmesi bekleniyor.

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