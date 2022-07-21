MasterChef 2022 yarışmacıları! MasterChef turu geçenler kimler? MasterChef yarışmacıları isimleri?

Masterchef yarışmacıları merak ediliyor. Masterchef'te yeni sezon heyecanı başladı. Yarışmacılar bu senenin Masterchef'i olmak için hünerlerini sergilemeye başladılar. Jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef'te eleme turları büyük heyecana sahne oluyor. Peki, MasterChef turu geçenler kimler? MasterChef yarışmacıları isimleri ne? İşte, MasterChef 2022 yarışmacıları haberimizde...

MASTERCHEF 2022 YARIŞMACILARI

Pınar Ilgın Siren

Oğuzhan Ülgür

Nilgün Atalay

Ayaz Abdurrahman Geçer

Duygu Tekin

Yunus Karaca

Emre Karaca

Dilara Çakmak

Cemal Seven

Merve Morova

Ahmet Kater

Mustafa Samet Arıca

Başar Varol

Ahsen Büyükelyas

Yusuf Tuğrul

Bekir Comart

Mertcan Usluer

Marsha Khurri Ernantp

Gülcan Kutlu

Yağmur Dalbudak

Tayfun Genç

Rukiye Canbolat

Ali Saberi

Büşra Aydın

Oğuzcan Yaşar

Göktuğ Çolak

Burak Hayatoğlu

Serpilay Salkım

Zelal Keskin

Sami Şahin

Serhan Hasdemir

Birtlenty Esmaeıl

Göktuğ Karaoğlu

Gülistan Şalk

Kıvanç Karadeniz

Dilan Karataş

Cansu Şenduran Özkan

Sercan Çam

Tayfur Erhan Arslan

Nursena Şavlı

Şule Yaman

Yağız Özçelik

Erkan Kalanyer

Sefa Öztürk

İlkay Güner Gökçedoğan

Büşra Hasgül

Ege Pakalın

Fikri Efekan Gültekin

Çağın Karagözoğlu

Ali Müfit Çağlayan

Rağde Ali Beyat

Mustafa Enes Bada

Serkan Can

Barış Demir

Şehriban Karaçiftçi

Oybek Sultonov

Dicle Erim

Uğurcan Yeşil

Sinan Burak

Tarık Coşkun

Pınar Gönen

Tolga Şener

Gülşah Kaya Ağlagül

Mesut Taşçı

Kaan Noyanalpan

İsmail Çetiner

Ruken Demircan

Zeynep Yakut

Nuray Eren

Ali Onur Alper

Neco Usta

Burak Revanbahş

Yaren Sude Göksoy

Abdullah Tarık Kaya

Nazike Ertuğrul

Berna Uluğ

Alis Yazıcı

Burak Kaynak

İbrahim Gerköy

Atike Bozyaka

İbrahim Özzorlu

Şükrü Kıyaklı

Metin Yavuz

Berhan Yıldıran

Koray Yılmaz

Samet Tutuş

Sema Fıçıcı

Seyfullah Karagöz

Mert Kayabaşıoğlu

Ferdağ Çalışkan

Yağız Sunar

Çağatay Akgül

Veysel Kaş

Alper Öztamur

Ayşegül Coşkun

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.