MasterChef 2022 yarışmacıları! MasterChef turu geçenler kimler? MasterChef yarışmacıları isimleri?
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MasterChef'te yeni sezon heyecanı başladı. Yarışmacılar bu senenin MasterChef'i olmak için hünerlerini sergilemeye başladılar. Jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'te eleme turları büyük heyecana sahne oluyor. Peki, MasterChef turu geçenler kimler? MasterChef yarışmacıları isimleri ne? İşte, MasterChef 2022 yarışmacıları!
Masterchef yarışmacıları merak ediliyor. Masterchef'te yeni sezon heyecanı başladı. Yarışmacılar bu senenin Masterchef'i olmak için hünerlerini sergilemeye başladılar. Jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef'te eleme turları büyük heyecana sahne oluyor. Peki, MasterChef turu geçenler kimler? MasterChef yarışmacıları isimleri ne? İşte, MasterChef 2022 yarışmacıları haberimizde...
MASTERCHEF 2022 YARIŞMACILARI
- Pınar Ilgın Siren
- Oğuzhan Ülgür
- Nilgün Atalay
- Ayaz Abdurrahman Geçer
- Duygu Tekin
- Yunus Karaca
- Emre Karaca
- Dilara Çakmak
- Cemal Seven
- Merve Morova
- Ahmet Kater
- Mustafa Samet Arıca
- Başar Varol
- Ahsen Büyükelyas
- Yusuf Tuğrul
- Bekir Comart
- Mertcan Usluer
- Marsha Khurri Ernantp
- Gülcan Kutlu
- Yağmur Dalbudak
- Tayfun Genç
- Rukiye Canbolat
- Ali Saberi
- Büşra Aydın
- Oğuzcan Yaşar
- Göktuğ Çolak
- Burak Hayatoğlu
- Serpilay Salkım
- Zelal Keskin
- Sami Şahin
- Serhan Hasdemir
- Birtlenty Esmaeıl
- Göktuğ Karaoğlu
- Gülistan Şalk
- Kıvanç Karadeniz
- Dilan Karataş
- Cansu Şenduran Özkan
- Sercan Çam
- Tayfur Erhan Arslan
- Nursena Şavlı
- Şule Yaman
- Yağız Özçelik
- Erkan Kalanyer
- Sefa Öztürk
- İlkay Güner Gökçedoğan
- Büşra Hasgül
- Ege Pakalın
- Fikri Efekan Gültekin
- Çağın Karagözoğlu
- Ali Müfit Çağlayan
- Rağde Ali Beyat
- Mustafa Enes Bada
- Serkan Can
- Barış Demir
- Şehriban Karaçiftçi
- Oybek Sultonov
- Dicle Erim
- Uğurcan Yeşil
- Sinan Burak
- Tarık Coşkun
- Pınar Gönen
- Tolga Şener
- Gülşah Kaya Ağlagül
- Mesut Taşçı
- Kaan Noyanalpan
- İsmail Çetiner
- Ruken Demircan
- Zeynep Yakut
- Nuray Eren
- Ali Onur Alper
- Neco Usta
- Burak Revanbahş
- Yaren Sude Göksoy
- Abdullah Tarık Kaya
- Nazike Ertuğrul
- Berna Uluğ
- Alis Yazıcı
- Burak Kaynak
- İbrahim Gerköy
- Atike Bozyaka
- İbrahim Özzorlu
- Şükrü Kıyaklı
- Metin Yavuz
- Berhan Yıldıran
- Koray Yılmaz
- Samet Tutuş
- Sema Fıçıcı
- Seyfullah Karagöz
- Mert Kayabaşıoğlu
- Ferdağ Çalışkan
- Yağız Sunar
- Çağatay Akgül
- Veysel Kaş
- Alper Öztamur
- Ayşegül Coşkun
MASTERCHEF TÜRKİYE
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.