2021 MasterChef kadrousu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu yılın elenen yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. MasterChef izleyicileri, 2022 yılının yarışmacılarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2022 yarışmacıları kimler? MasterChef elenenler kim? 2022 MasterChef yarışmacıları!

MASTERCHEF 2022 YARIŞMACILARI

Pınar Ilgın Siren

Oğuzhan Ülgür

Nilgün Atalay

Ayaz Abdurrahman Geçer

Duygu Tekin

Yunus Karaca

Emre Karaca

Dilara Çakmak

Cemal Seven

Merve Morova

Ahmet Kater

Mustafa Samet Arıca

Başar Varol

Ahsen Büyükelyas

Yusuf Tuğrul

Bekir Comart

Mertcan Usluer

Marsha Khurri Ernantp

Gülcan Kutlu

Yağmur Dalbudak

Tayfun Genç

Rukiye Canbolat

Ali Saberi

Büşra Aydın

Oğuzcan Yaşar

Göktuğ Çolak

Burak Hayatoğlu

Serpilay Salkım

Zelal Keskin

Sami Şahin

Serhan Hasdemir

Birtlenty Esmaeıl

Göktuğ Karaoğlu

Gülistan Şalk

Kıvanç Karadeniz

Dilan Karataş

Cansu Şenduran Özkan

Sercan Çam

Tayfur Erhan Arslan

Nursena Şavlı

Şule Yaman

Yağız Özçelik

Erkan Kalanyer

Sefa Öztürk

İlkay Güner Gökçedoğan

Büşra Hasgül

Ege Pakalın

Fikri Efekan Gültekin

Çağın Karagözoğlu

Ali Müfit Çağlayan

Rağde Ali Beyat

Mustafa Enes Bada

Serkan Can

Barış Demir

Şehriban Karaçiftçi

Oybek Sultonov

Dicle Erim

Uğurcan Yeşil

Sinan Burak

Tarık Coşkun

Pınar Gönen

Tolga Şener

Gülşah Kaya Ağlagül

Mesut Taşçı

Kaan Noyanalpan

İsmail Çetiner

Ruken Demircan

Zeynep Yakut

Nuray Eren

Ali Onur Alper

Neco Usta

Burak Revanbahş

Yaren Sude Göksoy

Abdullah Tarık Kaya

Nazike Ertuğrul

Berna Uluğ

Alis Yazıcı

Burak Kaynak

İbrahim Gerköy

Atike Bozyaka

İbrahim Özzorlu

Şükrü Kıyaklı

Metin Yavuz

Berhan Yıldıran

Koray Yılmaz

Samet Tutuş

Sema Fıçıcı

Seyfullah Karagöz

Mert Kayabaşıoğlu

Ferdağ Çalışkan

Yağız Sunar

Çağatay Akgül

Veysel Kaş

Alper Öztamur

Ayşegül Coşkun