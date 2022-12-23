MasterChef 2022 yarışmacıları kimler? MasterChef elenenler kim? 2022 MasterChef yarışmacıları!
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu sezonun elenen yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacılarının kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef 2022 yarışmacıları kimler? MasterChef elenenler kim? 2022 MasterChef yarışmacıları! İşte detaylar...
2021 MasterChef kadrousu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu yılın elenen yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. MasterChef izleyicileri, 2022 yılının yarışmacılarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2022 yarışmacıları kimler? MasterChef elenenler kim? 2022 MasterChef yarışmacıları!
MASTERCHEF 2022 YARIŞMACILARI
Pınar Ilgın Siren
Oğuzhan Ülgür
Nilgün Atalay
Ayaz Abdurrahman Geçer
Duygu Tekin
Yunus Karaca
Emre Karaca
Dilara Çakmak
Cemal Seven
Merve Morova
Ahmet Kater
Mustafa Samet Arıca
Başar Varol
Ahsen Büyükelyas
Yusuf Tuğrul
Bekir Comart
Mertcan Usluer
Marsha Khurri Ernantp
Gülcan Kutlu
Yağmur Dalbudak
Tayfun Genç
Rukiye Canbolat
Ali Saberi
Büşra Aydın
Oğuzcan Yaşar
Göktuğ Çolak
Burak Hayatoğlu
Serpilay Salkım
Zelal Keskin
Sami Şahin
Serhan Hasdemir
Birtlenty Esmaeıl
Göktuğ Karaoğlu
Gülistan Şalk
Kıvanç Karadeniz
Dilan Karataş
Cansu Şenduran Özkan
Sercan Çam
Tayfur Erhan Arslan
Nursena Şavlı
Şule Yaman
Yağız Özçelik
Erkan Kalanyer
Sefa Öztürk
İlkay Güner Gökçedoğan
Büşra Hasgül
Ege Pakalın
Fikri Efekan Gültekin
Çağın Karagözoğlu
Ali Müfit Çağlayan
Rağde Ali Beyat
Mustafa Enes Bada
Serkan Can
Barış Demir
Şehriban Karaçiftçi
Oybek Sultonov
Dicle Erim
Uğurcan Yeşil
Sinan Burak
Tarık Coşkun
Pınar Gönen
Tolga Şener
Gülşah Kaya Ağlagül
Mesut Taşçı
Kaan Noyanalpan
İsmail Çetiner
Ruken Demircan
Zeynep Yakut
Nuray Eren
Ali Onur Alper
Neco Usta
Burak Revanbahş
Yaren Sude Göksoy
Abdullah Tarık Kaya
Nazike Ertuğrul
Berna Uluğ
Alis Yazıcı
Burak Kaynak
İbrahim Gerköy
Atike Bozyaka
İbrahim Özzorlu
Şükrü Kıyaklı
Metin Yavuz
Berhan Yıldıran
Koray Yılmaz
Samet Tutuş
Sema Fıçıcı
Seyfullah Karagöz
Mert Kayabaşıoğlu
Ferdağ Çalışkan
Yağız Sunar
Çağatay Akgül
Veysel Kaş
Alper Öztamur
Ayşegül Coşkun