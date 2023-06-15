MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2022 yarışmacıları! MasterChef 2022 kimler yarıştı, 2022'te kim şampiyon oldu merak etti.

Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2022 yarışmacıları kim? MasterChef 2022 kimler yarıştı, 2022'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2022 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2022'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2022'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2022 YARIŞMACILARI KİM?



MASTERCHEF 2022 / 23. SEZON

Şampiyon :

Metin Yavuz

İkinci:

Kıvanç Karadeniz

Diğer Yarışmacılar:

Ayaz Geçer

Görkem Ünal

Burak Kaya

Tolga Şener

Yağız Özçelik

Büşra Zambak

Gamze Tosun

Fatma Nur Uçar

Barış Demir

Burak Revanbahş

Serpilay Salkım

Tayfun Genç

Atike Bozyaka

Çağatay Akgül

Şule Yaman

Kaan Noyanalpan

Vural Burnaz

Melih Berkay Gündüz

Dilan Karataş

Onur Biçim

Şeyma Müjdeci