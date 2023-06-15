MasterChef 2022 yarışmacıları kim? MasterChef 2022 kimler yarıştı, 2022'te kim şampiyon oldu?
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MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2022 yarışmacıları! MasterChef 2022 kimler yarıştı, 2022'te kim şampiyon oldu merak etti.
Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2022 yarışmacıları kim? MasterChef 2022 kimler yarıştı, 2022'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2022 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2022'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2022'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Şampiyon :
Metin Yavuz
İkinci:
Kıvanç Karadeniz
Diğer Yarışmacılar:
Ayaz Geçer
Görkem Ünal
Burak Kaya
Tolga Şener
Yağız Özçelik
Büşra Zambak
Gamze Tosun
Fatma Nur Uçar
Barış Demir
Burak Revanbahş
Serpilay Salkım
Tayfun Genç
Atike Bozyaka
Çağatay Akgül
Şule Yaman
Kaan Noyanalpan
Vural Burnaz
Melih Berkay Gündüz
Dilan Karataş
Onur Biçim
Şeyma Müjdeci
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