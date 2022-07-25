Masterchef 2022 Yaren kimdir? Yaren Sude Göksoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Yaren Sude Göksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yaren Sude Göksoy ana kadroya kaldı mı? Yaren Sude Göksoy üst tura geçti mi?

YAREN SUDE GÖKSOY KİMDİR?

Yaren Sude Göksoy 21 yaşında ve aslen Antalyalı'dır. 15 yaşından beri mutfakta olan Yaren Sude Göksoy Masterchef ilk turu geçmişti. Yaren Sude Göksoy bugün 25 Temmuz Pazartesi Masterchef 2. turda mücadele etti. Masterchef Yaren, 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükselmeyi başarmıştır.