Masterchef 2022 Yağmur kimdir? Yağmur Dalbudak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Yağmur Dalbudak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yağmur Dalbudak ana kadroya kaldı mı? Yağmur Dalbudak üst tura geçti mi?

YAĞMUR DALBUDAK KİMDİR?

Yağmur Dalbudak 24 ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Yunus Emre Akkor'un yanında su şefi olarak çalışan Yağmur Dalbudak son sınıf Gastronomi öğrencisidir. İstanbul Aydın Üniversitesi aşçılık bölümünden 2017'de mezun oldu. Yağmur Dalbudak, Masterchef ilk turda 3 evet ile 2. tura yükseldi. 2. turda en iyi tabağı çıkartarak 3. tura yükselen Yağmur Dalbudak bugün Masterchef'te 3. tur mücadelesinde yarışıyor.