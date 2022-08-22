Masterchef 2022 Yağız kimdir? Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Yağız Özçelik geliyor. Peki, Masterchef 2022 Yağız Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Yağız Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yağız Özçelik ana kadroya kaldı mı? Yağız Özçelik üst tura geçti mi?

YAĞIZ ÖZÇELİK KİMDİR?

Yağız Özçelik 22 yaşında ve yarışmaya Düzce'den katılıyor. Aslen Düzceli olan Yağız Özçelik profesyonel aşçıdır. Liseyi Düzce Akçakoca'da okuyan yarışmacı üniversiteyi Bolu Mengen'de aşçılık üzerine okumuştur. Yağız Özçelik Masterchef 1. ve 2. turları başarıyla geçmiştir. Yağız Özçelik 10 Ağustos 2022 tarihinde Masterchef 3. turda final bölümünde mücadele ediyor.

Masterchef'te 11 Ağustos Perşembe günü Yağız Özçelik en iyi tabağı yaparak ana kadroya girdi. Yağız, Masterchef ana kadroya giren 10. yarışmacı oldu.

Masterchef'te Yağız bugün 22 Ağustos Pazartesi günü mavi takım kaptanı için yarışıyor.