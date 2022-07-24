Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
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Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Vural Burnaz geliyor. Peki, Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

VURAL BURNAZ KİMDİR?

Vural Burnaz 27 yaşında ve profesyonel olarak 8 yıldır mesleğin içinde bulunuyor. Yarışmaya Sakarya'dan katılan Vural Burnaz bugün 24 Temmuz Pazar günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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