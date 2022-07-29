Masterchef 2022 Veysel kimdir? Veysel Kaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Veysel Kaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Veysel Kaş ana kadroya kaldı mı? Veysel Kaş üst tura geçti mi?

VEYSEL KAŞ KİMDİR?

Veysel Kaş 32 yaşında ve yarışmaya Bursa'dan katılmaktadır. Profesyonel aşçı olan Veysel Kaş 12 yıldır bu işi yapıyor. Masterchef ilk turda 3 evet alarak bir üst tura yükselen Veysel Kaş bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda mücadele ediyor.