Masterchef 2022 Uğurcan kimdir? Uğurcan Yeşil kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Uğurcan Yeşil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Uğurcan Yeşil ana kadroya kaldı mı? Uğurcan Yeşil üst tura geçti mi?

UĞURCAN YEŞİL KİMDİR?

Uğurcan Yeşil 22 yaşında ve aslen Tuncelili'dir. Aşçı olan Uğurcan Yeşil Masterchef ilk turda 2 evet oyu alarak bir üst tura yükselmişti. Uğurcan Yeşil bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor.