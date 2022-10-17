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MasterChef 2022 Tolga Şener kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tolga Şener mesleği nedir?

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MasterChef 2022 Tolga Şener kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tolga Şener mesleği nedir?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında üçüncü tur mücadelelerinde Tolga Şener de nefes kesen mücadele sergiledi. 16 yarışmacının yer alacağı Masterchef 2022'de Tolga Şener, tabakları ile öne çıkıyor. Peki, MasterChef 2022 Tolga Şener kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tolga Şener mesleği nedir?

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MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu evet derken, Mehmet Yalçınkaya ise hayır demişti.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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