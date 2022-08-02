Masterchef 2022 Tolga kimdir? Tolga Şener kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Tolga Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tolga Şener ana kadroya kaldı mı? Tolga Şener üst tura geçti mi?

TOLGA ŞENER KİMDİR?

Tolga Şener 31 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Aşçı olan Tolga Şener Astronomi mezunuyken gastronomi ile ilgilenmeye başlamıştır. Tolga Şener Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi tabağı çıkartarak 3. tura yükseldi. Tolga Şener bugün 1 Ağustos 2022 Masterchef'te 3. turda mücadele ediyor.