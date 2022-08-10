Masterchef 2022 Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Tayfun Genç geliyor. Peki, Masterchef 2022 Tayfun Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Tayfun Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tayfun Genç ana kadroya kaldı mı? Tayfun Genç üst tura geçti mi?

TAYFUN GENÇ KİMDİR?

Tayfun Genç 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır mesleğin içinde olan Tayfun Genç profesyonel bir aşçıdır. Aslen Giresunlu'dur. Evli ve bir çocuk babası olan Tayfun Genç Masterchef'te 1. ve 2. turu başarıyla geçmiştir. Bugün 10 Ağustos 2022 Masterchef 3. turda mücadele ediyor. 3. turda final bölümüne kaldı.

Masterchef Tayfun 3. turda en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 9. yarışmacı oldu.