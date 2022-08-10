Haber : Masterchef 2022 Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef 2022 Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

 - Güncelleme:
Masterchef 2022 Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Tayfun Genç geliyor. Peki, Masterchef 2022 Tayfun Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Tayfun Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tayfun Genç ana kadroya kaldı mı? Tayfun Genç üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

TAYFUN GENÇ KİMDİR?

Tayfun Genç 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır mesleğin içinde olan Tayfun Genç profesyonel bir aşçıdır. Aslen Giresunlu'dur. Evli ve bir çocuk babası olan Tayfun Genç Masterchef'te 1. ve 2. turu başarıyla geçmiştir. Bugün 10 Ağustos 2022 Masterchef 3. turda mücadele ediyor. 3. turda final bölümüne kaldı.

Masterchef 2022 Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Tayfun 3. turda en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 9. yarışmacı oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title