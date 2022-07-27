Masterchef 2022 Tarık kimdir? Tarık Coşkun kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Tarık Coşkun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tarık Coşkun ana kadroya kaldı mı? Tarık Coşkun üst tura geçti mi?

TARIK COŞKUN KİMDİR?

Tarık Coşkun 37 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Tarık Coşkun Masterchef ilk turda Mehmet şeften hayır oyu almıştı ve diğer 2 şeften ise evet oyu alarak bir üst tura yükselmişti. Tarık Coşkun bugün 27 Temmuz Çarşamba Masterchef 2. turda en iyi künefeyi yapmak için mücadele ediyor.