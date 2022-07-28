Masterchef 2022 Şule kimdir? Şule Yaman kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Şule Yaman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şule Yaman ana kadroya kaldı mı? Şule Yaman üst tura geçti mi?

ŞULE YAMAN KİMDİR?

Şule Yaman 24 yaşında ve aslen Samsunlu'dur. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule Yaman Trabzon'da doğup büyümüş. Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükseldi. Şule Yaman, bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor.