Masterchef 2022 Şükrü Kıyaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Şükrü Kıyaklı geliyor. Peki, Masterchef 2022 Şükrü Kıyaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Şükrü Kıyaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
ŞÜKRÜ KIYAKLI KİMDİR?
Şükrü Kıyaklı yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 26 yaşında olan Şükrü Kıyaklı Fatih Terim'in özel aşçısıdır. Şükrü Kıyaklı bugün 18 Temmuz Pazartesi günü Masterchef 1. turda mücadele ediyor.