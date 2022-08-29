Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Şeyma Müjdeci geliyor. Peki, Masterchef 2022 Şeyma Müjdeci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Şeyma Müjdeci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ŞEYMA MÜJDECİ KİMDİR?

Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve Almanya'da yaşıyor. Pilates eğitmeni olan Şeyma Müjdeci aslen Erzurumlu'dur. Şeyma Müjdeci bugün 22 Temmuz Cuma günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Başarılı yarışmacı en iyi tabağı çıkartarak 3. tura kalmayı başarmıştı.

Şeyma Müjdeci 3. turda (5 Ağustos Cuma) bugün son 2'ye kaldı. En iyi yaratıcılık tabağını çıkartan Şeyma Müjdeci bugün ana kadroya katılan 5. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ŞEYMA MÜJDECİ ELENDİ Mİ?

Masterchef Şeyma 28 Ağustos eleme gecesinde programa veda eden isim oldu.