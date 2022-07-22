Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Şeyma Müjdeci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ŞEYMA MÜJDECİ KİMDİR?

Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve Almanya'da yaşıyor. Pilates eğitmeni olan Şeyma Müjdeci aslen Erzurumlu'dur. Şeyma Müjdeci bugün 22 Temmuz Cuma günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor.